Gran éxito en la octava edición de la Fiesta del Chorizo Casero.

Con un lleno total del predio y la venta de la totalidad de kilos elaborados, la octava edición de la Fiesta Provincial del Chorizo Casero organizada por la Escuela Agraria Alto Valle Este fue un éxito este domingo en Villa Regina.
El gobernador Alberto Weretilneck, con acompañamiento del ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, el intendente local, Luis Albrieu, legisladores, intendentes de Godoy e Ingeniero Huergo, además de concejales, participaron de la apertura de la celebración.
La actividad convoca a peñas que cada año elaboran alrededor de 150 kilos de chorizos en forma artesanal y compiten por saber cuál es el mejor. Pero a la vez, la fiesta tiene un objetivo solidario, porque todo lo que se recauda a través de la venta, tanto en fresco como cocido de los chorizos, se destina a obras de ampliación del edificio escolar ubicado en el corazón de la colonia rural de Regina.
En este caso, el jurado determinó los tres ganadores en la elaboración por el sabor y presentación. De acuerdo con criterio de los jueces el primer puesto fue para la peña Los Vénetos, mientras que el segundo lugar quedó para la peña Suben las Luces que hizo su primera participación en la fiesta, y el tercero quedó para Los Friulanos.
El nivel de convocatoria que tuvo la celebración este año hizo que desde temprano mucha gente ya estuviera ocupando los espacios para disfrutar del almuerzo al aire libre, al tiempo que se esperaba por el resultado de los ganadores de las peñas participantes.
Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck felicitó tanto a la Escuela Agraria Alto Valle Este, a la Fundación Escuela Agraria y a la comunidad por “la tarea de construir a diario la educación y por abrazar algo tan nuestro que es la agricultura y todo lo que tiene que ver con el agua y con el sol”.
Remarcó que “si hay un desafío para los rionegrinos no dejar y no traicionar lo que nos dieron nuestros próceres, nuestros mayores, nuestros abuelos y que es hacer de esta provincia con la agricultura y la ganadería el futuro de las próximas generaciones”.
“Hoy se habla mucho de gas, se habla mucho de petróleo y de otras cosas, tener ese respeto y no traicionarnos a nosotros mismo hará que seamos siempre una provincia agrícola, siempre vamos a ser una provincia productores”, enfatizó.
Por otra parte, el gobernador destacó el interés de muchos jóvenes estudiantes por formarse en la producción de la zona del Alto Valle para mantener esa línea de tradición productiva. “Que nuestros jóvenes abracen la tradición desde el punto de vista de la educación y lo laboral es sumamente importante. Muchas gracias a todos por lo que hacen y muchas gracias por mantener y proyectar el uso de la tierra para el bienestar de la gente”.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2025/08/10/33547-gran-exito-en-la-octava-edicion-de-la-fiesta-del-chorizo-casero
No hay comentarios:
Publicar un comentario