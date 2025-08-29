Noticias desde la ESCUELA AGRARIA ALTO VALLE ESTE.

El pasado viernes pudimos concretar un sueño que teníamos desde el comienzo mismo de nuestra escuela. Agradecemos al Dip. Sergio Capozzi y su equipo de trabajo por las gestiones realizadas para poder concretarlo. Agradecemos también la presencia de los legisladores Juan Martín, Gabriela Picotti, María Laura Freí, del concejal Rodrigo Durán y de todas las personas que se acercaron a la escuela para compartir con nosotros este hermoso momento.Fuente de información e las imágenes pertenecen a la Escuela Agraria Alto Valle Este,
