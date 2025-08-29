viernes, 29 de agosto de 2025

Noticias desde la ESCUELA AGRARIA ALTO VALLE ESTE.

 

Una gran satisfacción cuando el trabajo de tantas personas rinde sus frutos. GRACIAS a todos los que formaron parte de la Fiesta.

La recaudación de la 8va. FIESTA PROVINCIAL DEL CHORIZO CASERO que fueron unos $33.000.000 serán destinados a las obras de ampliación de la Escuela Agraria Alto Valle Este.
El pasado viernes pudimos concretar un sueño que teníamos desde el comienzo mismo de nuestra escuela. Agradecemos al Dip. Sergio Capozzi y su equipo de trabajo por las gestiones realizadas para poder concretarlo. Agradecemos también la presencia de los legisladores Juan Martín, Gabriela Picotti, María Laura Freí, del concejal Rodrigo Durán y de todas las personas que se acercaron a la escuela para compartir con nosotros este hermoso momento.



Fuente de información e las imágenes pertenecen a la Escuela Agraria Alto Valle Este, 
