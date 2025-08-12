Dos listas competirán por la conducción local de Unter en Villa Regina.
Con dos listas de candidatos y en forma anticipada a la elección a nivel provincial, la seccional de Villa Regina del gremio docente Unter, definirá en septiembre la nueva conducción.
Las dos listas que participarán en la contienda son el Frente Trabajadores de la Educación y la Unidad Azul Arancibia.
Actualmente, la conducción de la seccional está a cargo del Frente Trabajadores de la Educación. Su secretario general, Oscar Leocata, buscará la reelección, acompañado por Daiana Ayelén Garcé como candidata a secretaria adjunta.
Por su parte, la Unidad Azul Arancibia presentará como candidata a secretaria general a Rosina Riquelme, con el acompañamiento de Débora Natalia Castaño como postulante a la secretaría adjunta.
De acuerdo al cronograma de elecciones aprobado por Unter, la fecha en la que los afiliados Villa Regina, Chichinales, Godoy y Valle Azul podrán votar será el 3 de septiembre; mientras que para octubre se hará la convocatoria para la renovación de autoridades del comité central provincial.
