El Municipio de Villa Regina informa que se encuentra en marcha la restauración integral del Anfiteatro Cono Randazzo.

Se encuentra en marcha la restauración integral del Anfiteatro Cono Randazzo, un espacio emblemático de la ciudad que durante años permaneció en estado de abandono. El objetivo es devolverlo a su estado original para que vuelva a ser escenario de las grandes fiestas y eventos culturales de nuestra ciudad.
Las tareas incluyen levantar el revoque en malas condiciones, picar y revocar paredes, rascar todas las capas de pintura para su renovación, construir parrilleras nuevas, colocar nueva iluminación en todo el predio y realizar reparaciones en el escenario, camarines, tribunas y baños.
Fuente de información: Municipalidad de Villa Regina.
