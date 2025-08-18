RÍO NEGRO AL NACIONAL DE MALAMBO FEMENINO EN HUERGO.

RÍO NEGRO AL NACIONAL DE MALAMBO FEMENINO.
© CATEGORÍA INFANTIL
® Solista Malambo Femenino
✓ 1°- Eva Justina Fernández
© CATEGORÍA MENOR
® Solista Malambo Femenino
✓ Mención Especial: Suyai Nayen Rosales
✓ 2ª- Alma Victoria Luna
✓ 1ª- Maite Naomi Miranda
® Solista Malambo Masculino
✓ Mención Especial: Tahiel Gabriel Muñoz
✓ 2°- Santino Jeremias Valenzuela Villar
✓ 1°- Santino Carreño López
® Conjunto Malambo Femenino
✓ 1°- Nuevas Raíces
® Pareja de Danza Tradicional
✓ 2°- Adn Calderon
✓ 1°- Marín - López Alveal
© CATEGORÍA JUVENIL SUB 17
® Solista Malambo Femenino
✓ 1ª- Nahiara Mayor
© CATEGORÍA JUVENIL
® Solista Malambo Femenino
✓ 2ª- Giuliana Carolina Luna
✓ 1ª Antonella Nahid Escurra
® Solista Malambo Masculino
✓ 2°- Rodrigo Ezequiel Pico
✓ 1°- Dylan Llanquileo
© CATEGORÍA MAYOR
® Pareja de Danza Tradicional
✓ 2°- Adn Calderon
✓ 1°- Rossini Rodriguez - Arias
® Solista Malambo Masculino
✓ 2°- Valentin Rojas
✓ 1°- Dylan Ignacio Rodriguez
® Solista Malambo Femenino
✓ Mención Especial: Solange Martinez Verá
✓ 2ª Brisa Sánchez
✓ 1ª Mariana Valenzuela
® Conjunto Malambo Femenino
✓ Mención Especial: Inmersas
✓ 2ª- Raíces Sureñas
✓ 1ª- Escuela de formación de malambo de Huergo
© CATEGORÍA ADULTOS
® Conjunto de Danza Tradicional
✓ 1ª Raíces Sureñas
® Solista Malambo Femenino
✓ 2ª- Ana Salas
✓ 1ª- Moira de las Nieves Alegría
® Pareja de Danza Tradicional
✓ 1ª- ADN Calderon
© CATEGORÍA UNIFICADO
Conjunto de danza
✓ 1° Nuevas Raíces
Es digno de mencionar a quienes integraron el Jurado del Pre Selectivo, realzando la calidad de nuestra danza nativa. Gracias por estar: Josefa Leguizamón, Lucas Regueiro, Sergio Pérez y Martín Betancourt.
Finalmente cabe destacar la participación de todos quienes hicieron posible, llevar adelante un evento de tamaña envergadura, que no es otra cosa que mantener, apoyar y cultivar las raíces de la cultura de nuestra tierra.
¡¡¡Felicitaciones a todos los involucrados !!!
