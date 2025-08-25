ELECCIONES 0CTUBRE 2025. La boleta única ya tiene diseño y
lugares asignados en Río Negro.
La Justicia Federal con competencia electoral en la
provincia de Río Negro llevó a cabo el sorteo que definió el orden en que las
distintas fuerzas políticas se presentarán en la Boleta Única Papel (BUP) para
las elecciones de Senadores Nacionales y Diputados Nacionales del próximo 26 de
octubre del 2025.
Río Negro: Se sorteó la ubicación de las listas en la Boleta
Única de Papel.
La justicia federal con competencia electoral en Río Negro
concretó esta tarde el sorteo de las ubicaciones de las listas de las siete
fuerzas en la Boleta Única de Papel con la que se votará por primera vez el 26
de octubre.
El juez federal Gustavo Villanueva encabezó el sorteo en el
que también participó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río
Negro, Cecilia Criado, y los apoderados de cada partidos y alianza.
El sorteo realizado con bolillero determinó que en el primer
lugar irá la lista de candidatos del PRO– Propuesta Republicana, seguido por
Fuerza Patria; en tercer orden La Libertad Avanza; en el cuarto lugar quedó
Primero Río Negro; en la quinta ubicación Frente de Izquierda y de Trabajadores
– Unidad; sexto Juntos Defendemos Río Negro y en el último lugar Movimiento al
Socialismo (MAS).
La boleta tendrá el nombre y logo de la fuerza en el tramo
inicial; luego los candidatos a senadores con la fotografía de los dos primeros
postulantes titulares de cada fuerza y luego se ubica el tramo de diputados,
también con fotografía de los dos primeros.
En cada lista también irán los nombres de los candidatos
suplentes y existe posibilidad de tildar la opción en tramo senadores y
diputados.
Todos los candidatos por orden de aparición en la Boleta
PRO- Propuesta Republicana.
Senadores: Juan Martin y Claudia Bértora. Suplentes: Juan
Murillo Ongaro y Liliana Pagliaricci.
Diputados: Martina Lacour y Gastón Varela. Suplentes: Fanny
Santagni y Hernán Perafan.
Fuerza Patria.
Senadores: Martín Soria y Ana Marks. Suplentes: Héctor
Leineker y Carina Pita.
Diputados: Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten. Suplentes: Zulma Romero y Martin Palumbo.
La Libertad Avanza.
Senadores: Lorena Villaverde y Enzo Fullone. Suplentes:
Viviana Sánchez y Gonzalo Barbero.
Diputados: Aníbal Tortoriello y Ailén Costa. Suplentes: José
Valla y Natalia Vega Soto.
Primero Río Negro.
Senadores: Ariel Rivero y Yolanda Mansilla. Suplentes: Ubaldo
Silva y Virginia Guevara.
Diputados: Facundo Villalba y Gabriela Fernández. Suplentes:
Jorge «Tolo» Tolosa y Vilma Yáñez.
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad.
Senadores: Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua. Suplentes: Cecilia
Carrasco y Hugo Soul.
Diputados: Paula Gramajo y Gabriel Musa. Suplentes: Fernanda
Garramuño y Jorge Paulic.
Juntos Defendemos Río Negro.
Senadores: Facundo López y Andrea Confini. Suplentes: Bruno
Pogliano y Mabel Yahuar.
Diputados: Juan Pablo Muena y María Eugenia Paillapi.
Suplentes: Miguel Evans y Claudia Posse.
Movimiento al Socialismo.
Senadores: Mónica Martín y Aurelio Vázquez. Suplentes: Laura
Sánchez y Gustavo Lehner.
Diputados: Aquiles Añazco Nieto y Micaela Fernández.
Suplentes: Carmelo Scala y Silveira Huencho Alarcón.
*** Publicado por Ricardo Vignoni.
https://ricardovignoni.com.ar/rio-negro-se-sorteo-la-ubicacion-de-las-listas-en-la-boleta-unica-de-papel/
No hay comentarios:
Publicar un comentario