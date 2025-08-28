EL CET 18 PRESENTE EN EL 28° SEMINARIO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO".

"El profesor José Caro representó a la institución educativa y a nuestra ciudad de manera brillante en el evento organizado por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS)".
El encuentro se realizó en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina, Puerto Madero, y convocó a docentes, investigadores, directivos y estudiantes de "todo el mundo" en torno a una pedagogía que entiende que el conocimiento cobra sentido cuando se vincula con el compromiso social.
El evento fue declarado de interés educativo por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
En estas dos jornadas se presentaron aportes teóricos, prácticas educativas innovadoras y, proyectos comunitarios que muestran la potencia de un modelo en el que los estudiantes aprenden a la vez que ejercen la solidaridad.
