viernes, 29 de agosto de 2025

Este fin de semana rugir de motores en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín.

A partir de este fin de semana, el TC2000 estará llevando a cabo la séptima fecha correspondiente al campeonato 2025 en su regreso al autódromo de Junín. La categoría compartirá el escenario juniense junto al Top Race y Fórmula Nacional.

“Luego de liderar el primer entrenamiento del Top Race V6, Facundo Aldrighetti, quien tendrá doble actividad, pasó por el micrófono de Carburando y fue consultado acerca de sus expectativas al mando de su Chevrolet Tracker en dicho escenario.

“Es la primera vez que vinimos a Junín y es un circuito rápido. Creo que en el TC2000 vamos a ir más fuertes y las carreras van a ser con mucha succión, pero los sobrepasos no van a ser cómo en la carrera anterior, va a ser más lineal. Pero la categoría siempre nos presenta lindas carreras y esta no va a ser una menos”, expresó para finalizar” (Carburando, 29/8/2025).

Entre los pilotos que estarán figura Facundo Aldrighetti que es líder del campeonato en la categoría Top Race V6.

