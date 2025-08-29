Este fin de semana rugir de motores en el Autódromo “Eusebio
Marcilla” de Junín.
A partir de este fin de semana, el TC2000 estará llevando a
cabo la séptima fecha correspondiente al campeonato 2025 en su regreso al
autódromo de Junín. La categoría compartirá el escenario juniense junto al Top
Race y Fórmula Nacional.
“Luego de liderar el primer entrenamiento del Top Race V6,
Facundo Aldrighetti, quien tendrá doble actividad, pasó por el micrófono de
Carburando y fue consultado acerca de sus expectativas al mando de su Chevrolet
Tracker en dicho escenario.
“Es la primera vez que vinimos a Junín y es un circuito
rápido. Creo que en el TC2000 vamos a ir más fuertes y las carreras van a ser
con mucha succión, pero los sobrepasos no van a ser cómo en la carrera
anterior, va a ser más lineal. Pero la categoría siempre nos presenta lindas
carreras y esta no va a ser una menos”, expresó para finalizar” (Carburando, 29/8/2025).
Entre los pilotos que estarán figura Facundo Aldrighetti que
es líder del campeonato en la categoría Top Race V6.
