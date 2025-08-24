El Clásico REGINENSE fué para el ALBO.

¡FINAL DEL PARTIDO EN PRIMERA DIVISIÓN!
Nuestro Clásico REGINENSE.
Hoy en la cancha del Club Atlético Regina se disputó el
Clásico Club Atlético Regina / Círculo Italiano.
Con goles de Tobías Rivas por duplicado, el Club Atlético
Regina se impuso 2-1 en el clásico de la ciudad de primera división ante
Círculo Italiano.
El Grana cayó en condición de visitante, por la fecha 26 de la Liga Deportiva Confluencia.
Círculo Italiano terminó con dos jugadores expulsados.
|Imagen: Beto Troncozo.
... ... ...
EN TERCERA, ¡GOLEÓ EL ALBO!
Con goles de Rubén Ferraro x2 y Valentín Meli, Regina goleó
3-0 a Círculo Italiano en tercera división. De principio a fin, el equipo
mostró autoridad, manejó el partido y fue ampliamente superior. Beto Troncozo.
*** Información e imágenes de los Facebook del Club Atlético Regina y Círculo Italiano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario