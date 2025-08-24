En el Kartódromo del Moto Club Reginense se corrió la 5°
fecha del Campeonato Patagónico de Karting en la cual se consagraron ganadores
Casamayor en la 125cc, Zuain en la Master, Teruel en la Juvenil, Scuadroni en
la 150cc 4 Tiempos, Gabrielloni en la Varilleros y De Godos en la Junior.
La continuación del campeonato será el fin de semana del 13
y 14 de septiembre, empleando para la competencia la variante larga.
Fue una tarde donde el viento se convirtió en un invitado no
deseado, no así el espectáculo deportivo en pista; dejando a los asistentes
satisfecho por las carreras disputadas.
En la 125cc la victoria quedó en manos de Martín Casamayor
(Neuquén), quien de esta manera sumó su tercera victoria en la categoría.
Segundo se posiciono Fernando Kogut (Choele Choel) y tercero Marcos Mungai
(Villa Regina)
Nicolás Scuadroni (Villa Regina) se consagró como vencedor
en la 150cc 4 Tiempos. Siendo acompañado en la premiación final por Iñaki
Hernandez (Gral.Roca) y Damián La Colla (Villa Regina)
Dentro de la Master el triunfo quedó en manos de Agustín
Zuain (Choele Choel). Al segundo escalón
del podio para Javier Casamayor (Neuquén) y al tercero para Nicolás Forti
(Neuquén).
ue una importante victoria para el campeonato la conseguida
por Emiliano Teruel (Chichinales). Segundo finalizó Benjamín Oliveros (Villa
Regina) y tercero Tiago Revert (Villa Regina)
La desclasificación en la técnica del vencedor de la
competencia y la ausencia de quien culminara cuarto en la verificación técnica
final dejaron como ganador a Mario Gabrielloni (Neuquén). Culminando finalmente
segundo Benjamín Roldan (Catriel) y Luciano Rosso (Villa Regina) tercero.
Entre los pequeños pilotos de la Junior el ganador en la
final fue Feliciano De Godos (Choele Choel), segundo Iker Medel (Rincón de Los
Sauces) y tercero Guido Ferreyra (Gral. Roca).
La continuación del campeonato será los días 13 y 14 de
septiembre en la variante larga del kartódromo del Moto Club Reginense.
Prensa del MOTO CLUB REGINENSE.
