Escuela Agraria Alto Valle Este. 8º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL CHORIZO CASERO.

viernes, 8 de agosto de 2025

8º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL CHORIZO CASERO.

Este domingo 10 de agosto se realizará la 8° Fiesta Provincial del Chorizo Casero en la Escuela Agraria de Villa Regina.

Las distintas actividades programadas se iniciarán a las 10:00hs con la presencia de las Peñas en la Escuela Agraria, a las 11 hs. se inicia la venta de chorizos, las actividades se extenderán hasta las 17:00hs.

La ya tradicional Fiesta Provincial del Chorizo Casero se reeditará éste fin de semana en las instalaciones de la Escuela Agraria Alto Valle Este.











