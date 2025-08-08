Escuela Agraria Alto Valle Este.
8º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL CHORIZO CASERO.
Este domingo 10 de agosto se realizará la 8° Fiesta
Provincial del Chorizo Casero en la Escuela Agraria de Villa Regina.
Las distintas actividades programadas se iniciarán a las 10:00hs con la presencia de las Peñas en la Escuela Agraria, a las 11 hs. se inicia la venta de chorizos, las actividades se extenderán hasta las 17:00hs.
La ya tradicional Fiesta Provincial del Chorizo Casero se
reeditará éste fin de semana en las instalaciones de la Escuela Agraria Alto
Valle Este.
