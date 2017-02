Rayó le pidió a Fioretti que renuncie.

Villa Regina (Periódico La Comuna VR)- La sesión del Concejo Deliberante que se desarrolla en estos momentos tuvo en su comienzo expresiones de la mayoría de los integrantes del cuerpo relacionados con los dichos del intendente Daniel Fioretti en el que calificó a la gente de Regina de ‘chata’.

José Rayó, Luis Baleani, Cristian Aristan, Maximiliano Garré, Carlos Rodríguez, Claudia Ávila, Sandra Quiros y Susana Cantero repudiaron las declaraciones del jefe comunal.

Tras las expresiones de los ediles se pasó a un cuarto intermedio, luego del cual, Baleani manifestó: “Desde hoy nuestro bloque decide trabajar en forma independiente del Ejecutivo municipal. Vamos a seguir trabajando en línea con el gobierno provincial”.

El primero en hablar fue Rayó, quien cediendo la presidencia del CD a la vicepresidente primera Marisa Bonjour, manifestó: “No acepto las disculpas del señor intendente. Regina es mi lugar en el mundo. Creo que Regina es todo lo contrario a lo que manifiesta el intendente, es un lugar de emprendedores, gente capaz y solidaria”.

“No se puede hablar de una ciudad chata cuando Regina se caracteriza por la cantidad y el accionar de las instituciones, y hay que estarles agradecido. Me siento orgulloso y privilegiado de ser el presidente del Concejo de una comunidad como la reginense”, agregó.

Rayó fue más allá: “No hay lugar para las disculpas, lo que tiene que hacer el intendente es hacer autocrítica y renunciar porque no está a la altura de la calidad de este pueblo”. “Le pido al intendente que renuncie y que no se victimice. Este señor nos está llevando a la ruina. Su gobierno es mediocre, ineficiente e inoperante”, enfatizó.

Desde Juntos Somos Río Negro

Luego de Rayó, habló el presidente del bloque JSRN, Luis Baleani. “Repudiamos totalmente los dichos. Nos sentimos avergonzados por lo que dijo. Por más disculpas que pida, es algo que no puede remediar. Ha tenido a lo largo de un año y medio la posibilidad de tomar un rumbo, este CD ha acompañado en pleno. Las disculpas no las vamos a aceptar de ninguna manera”, señaló.

También Cristian Aristan se expresó. “Lo dicho está dicho, tengo un dolor enorme. Por segunda vez me siento desilusionado. La palabra que usó nos atañe a todos”, manifestó.

La concejal Claudia Ávila señaló que “no me voy a hacer cargo de lo que dijo el intendente. Lo conocí a Daniel a través de una institución, y hemos dado sobradas pruebas de que apoyamos a Villa Regina. Hemos trabajado duro para que haya una apertura en el diálogo y no lo hemos podido lograr. Daniel tiene una política que no compartimos”.

Sandra Quiros, en tanto, señaló que “no vamos a aceptar bajo ningún aspecto las disculpas del intendente”.

“En la campaña a la gente le prometimos un municipio de puertas abiertas. A más de un año de gestión eso no se ha cumplido y tenemos que dejar claro que no es la política del bloque”, señaló.

“Hemos intentado interceder ante el Ejecutivo, que entienda cómo se debe manejar un intendente de no una ciudad menor. Somos la quinta ciudad en de Río Negro, tenemos una importancia dentro de la provincia que debe ser respetada. Es doloroso que piense así de su pueblo, el pueblo que lo puso en el lugar que hoy ocupa”, dijo.

Garré, Rodríguez y Cantero también se expresaron

El concejal del Frente para la Victoria Maximiliano Garré opinó que “si lo dijo es porque lo piensa. En su intento de defensa dice que le ponen piedras en el camino, pero este audio se filtró desde adentro, hay fuego interno”.

“El gran responsable es el gobernador Weretilneck que vino con este muchacho el 3 de mayo. Ahora todos se han abierto, parece la casa de Gran Hermano, va a quedar solo Fioretti”, manifestó.

Por su parte, Carlos Rodríguez de la Unión Cívica Radical sostuvo que “yo que vengo de instituciones intermedias, es muy doloroso. Como reginense me siento muy mal, fue un golpe duro, y habla sobre el desconocimiento que tiene de las instituciones”.