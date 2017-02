Beretera renunció a Tránsito.

Villa Regina (Periódico La Comuna) – En horas del mediodía de ayer el director del área de Tránsito del municipio local, Daniel Beretera, presentó su renuncia y seguirá en funciones hasta el próximo martes 28. “Hay cosas que no comparto, que se fueron acumulando y que me llevaron a tomar esta decisión”, manifestó hace instantes al Periódico La Comuna el por ahora funcionario municipal.

Beretera indicó que si bien no hubo un hecho puntual o algún entredicho que desencadenara su alejamiento, sí dijo no compartir cuestiones que hacen al funcionamiento general del municipio. “Tiene que ver más con una disconformidad personal, hubo cosas que se prometieron y que luego no se cumplieron, cambios que se iban a dar y luego no se dieron y que hacen al funcionamiento de todo el gabinete”, expresó el director de Tránsito quien venía evaluando su renuncia desde fines del año pasado, según agregó.