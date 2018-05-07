CRONOGRAMA 104 º ANIVERSARIO INGENIERO HUERGO.
LUNES 7 AL VIERNES 11.
MUESTRA ARTES VISUALES DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS/ CEMAC “CARLOS CANTO”.
VIERNES 11.
20.30 HS.: ESCUELAS DE DANZAS Y ARTISTAS LOCALES / PRESENTACIÓN Y PASADA DE POSTULANTES. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HUERGO. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
SÁBADO 12.
BAILE CAMPERO. ACTÚAN “LOS MIRANDITAS” / PASADA DE POSTULANTES. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HUERGO. ENTRADA POPULARES. ORGANIZA RADIO MAGDALENA/AUSPICIA MUNICIPALIDAD DE INGENIERO HUERGO.
DOMINGO 13.
20.30 HS.: ARTISTAS REGIONALES. (TRES DE LAS 13 BANDAS QUE SE INSCRIBIERON Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE VOTACIÓN POR EL PÚBLICO EN FACEBOOK DE DEPORTES Y CULTURA).
ZOOM HUMOR (COMPOSICIONES, COVERS, HUMOR, IMITACIONES, PARODIAS Y MÚSICA).
CHARO BOGARÍN ES UNA ARTISTA NACIONAL DE FOLCLORE ALTERNATIVO. FUNDADORA DEL DÚO TONOLEC, TAMBIÉN DESARROLLA ACTUALMENTE SU FACETA SOLISTA COMO LA CHARO, EN LA DISCOGRÁFICA SONY MUSIC. NOMINADA PREMIO GARDEL 2018.
ALBUM FOLCLORE ALTERNATIVO. PROTAGONISTA DE “AIME LA SERIE”.
ELECCIÓN DE LA REINA ANIVERSARIO. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HUERGO. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
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