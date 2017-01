Regina: convocatoria para el sábado para salvar al río Negro .

EL REGINENSE está muy lejos de pretender ser un diario virtual; se pretende reflejar noticias y situaciones que se rescatan, especialmente, de los medios de comunicación de MI QUERIDA CIUDAD o de la región, como así también de correos electrónicos que me aportan información que nutre a EL REGINENSE o datos compilados en producción propia.



En EL REGINENSE no hacemos difusión de acontecimientos sociales de particulares (casamientos, cumpleaños, etc.), como no tratamos temáticas personales.