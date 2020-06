En primera persona: escribo cosas y no me baño.

He visto últimamente en los posteos de compañeras y compañeros que se recibieron en este contexto la afirmación ¨nadie se recibe solo/a¨. Concuerdo y me emociono. Nadie se recibe solo/a. Nadie escribe solo/a. Escribir es morir pero es multiplicarse también. En un momento en el que todo parece incierto, una cosa sabemos: nadie se salva solo/a. Y en esas ando. Si el disparador para escribir la columna para este diario era cómo estoy atravesando la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento es pensando, haciendo trabajar la máquina. Pienso, escribo, leo, comparto y no me baño tanto. No estoy muy orgullosa de esto último pero bueno. No sé. Sucede.