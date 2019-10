Fabiola Yáñez, la rionegrina que será primera dama.

Fabiola y Alberto se conocieron hace más de 5 años cuando ella, que estudiaba en la Universidad de Palermo y trabajaba en esa casa de estudios, lo contactó para dar una charla. Más tarde, volvió a pedirle una entrevista para la tesis de la carrera de periodismo. Poco después, él la invitó a salir.

Hace 15 años vive en Buenos Aires y 4 que convive con Fernández, que se divorció en 2005 de Marcela Luchetti madre de su único hijo Estanislao Dhyzy. Aunque no los une un vínculo legal, no hay una normativa que no le permita ser la Primera Dama de la República Argentina.

Por su parte, el electo presidente será, cuando asuma el 10 de diciembre, el primero en la historia en no estar formalmente casado , desde que Hipólito Yrigoyen fue derrocado en 1930.

Todos los mandatarios presidenciales siguieron el mismo patrón: casados y con hijos. A excepción de Justo José de Urquiza, electo en 1854, que pasó un año de su mandato en la soltería. Otra excepción es María Isabel Martínez, que asumió la presidencia viuda, tras la muerte de Perón, en 1974. Mismo caso con Cristina Kirchner, que inició su segundo mandato en esa condición. Por su parte, Carlos Saúl Menem se separó de Zulema Yoma en 1991 y entonces el lugar de primera dama lo ocupó su hija Zulemita.

Denunció a Gianola por aco so.

En 2018 luego de que las actrices Fernanda Meneses y Mercedes Funes denunciaran a Fabián Gianola por acoso sexual, Fabiola Yáñez se sumó y contó que vivió una experiencia similar con el actor durante una obra de teatro.

"Al ver que el mensaje de Mercedes Funes en Twitter y cómo trataron el tema, me di cuenta que yo misma estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajan do con él", contó Fabiola. Y agregó: "viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho", explicó.