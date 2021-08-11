Informan desde la Cooperativa La Hormiga Circular Teatro en Villa Regina:
ESTE FIN DE SEMANA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FEDERAL REACTIVAR ESCENAS, NUESTRAS SALAS SE ACTIVAN CON ESPECTÁCULOS.
EL SÁBADO 14, DESDE 21 HS. EN SALA DOS "HALL DE LA HORMIGA"; EL GRUPO, ORIUNDO DE LAS GRUTAS, PRESENTA:
"CRUDO, HUMOR EN BRUTO".
TEATRO DE IMPROVISACIÓN, DE INTERVENCIÓN E INTERACTIVO.
PARA REIR Y PENSAR.
LAS RESERVAS PUEDEN REALIZARSE EN LAS REDES SOCIALES DE LA COOPERATIVA, O A NUESTRO WHATSAPP.
EL DOMINGO 15, DESDE 17 HS. NUESTRA SALA UNO RECIBE A EL
"CIRCO WERO"; UN ENTRETENIDO SHOW PARA GRANDES Y CHIQUES!
CON MUCHO HUMOR, ACROBACIAS, DESTREZAS Y PERSONAJES.
LAS RESERVAS PUEDEN REALIZARSE EN LAS REDES SOCIALES DE LA COOPERATIVA, O A NUESTRO WHATSAPP.
#MADRINAS Y #PADRINOS CON TU APORTE SOLIDARIO, NOS AYUDAS A LLEVAR EL TEATRO A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA CIUDAD. #CONTACTANOS
TODAS LAS FUNCIONES SE REALIZAN BAJO PROTOCOLOS COVID 19,
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTARNOS
29848979 Matias (Comunicación)
Contacto Prensa LES MIRONES
1150009692 Lala
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