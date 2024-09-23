Las instituciones intermedias se adhieren a los 100 años.

En el marco de los 100 años y como es habitual, las instituciones intermedias se adhieren a los festejos con actividades que se desarrollan desde hace unos meses.
Hasta fin de año la ciudad tendrá decenas de opciones para que los reginenses y quienes nos visiten puedan disfrutar en diferentes ámbitos como, sociales, deportivos, culturales, turísticos, entre otros.
Para quienes quieren agendar les detallamos la agenda:
OCTUBRE
- 4 Y 5 PEDALEANDO A CARGO DE CLUB DE LEONES.
- 5, 6 Y 12 SEGUNDA EDICION EVENTO MEDIEVAL. Club de Arquería
- 6 RETROSPECTIVA CHARLY PARTE 2 (SALA TEATRO CIRCULO ITALIANO)
- 17, 18 Y 19 FERIA DEL LIBRO INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE Y MUNICIPIO
- 18 POPULAR FUNDACION CULTURAL PATAGONICA. SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO
- 19 PRESENTACION LA 00RS CIRCULO ITALIANO
- 23 CORRE CAMINATA REGINA -SE MUEVE- 9 AM. EN BROMATOLOGIA ESRN 145
- 26 Y 27 TORNEO GOALDBALL. CUMELEN
- 26 DANZAS RITMICAS ¨ECLECTICO¨. SALA TEATRO CIRCULO ITALIANO
- 26 Y 27 EXPO TURISMO. PASEO DEL ARROYO. ORGANIZA MESA RURAL
- 27 RELANZAMIENTO DEL LIBRO “ME LO CONTO MI ABUELO” SILVIA ZANINI-SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO.
NOVIEMBRE
1 OBRA DE TEATRO – NIÑO JESUS -HORMIGA CIRCULAR
- 3 BALLET. SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO
- 3 INAGURACION DE ESCULTURA – RECONOCIMIENTO AL PEDALEANDO
ENTRE PEDALES Y SUEÑOS
PRESENTACION DEL LIBRO DE LOS 100 AÑOS A CARGO DE LA ASOCIACION DE CIRCULO ITALIANO
- 8 INAUGURACION MUESTRA BEN FATTO DEL GOBIERNO ITALIANO. SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO.
- 8 -INAGURACION MUESTRA OJO DE GRANATE, CIRCULO ITALIANO.
- 8 ACTO 50 ANIVERSARIO CAMPEONATO 1974. CIRCULO ITALIANO
- 8 Y 9 SHOW AEROCLUB
- 10 ASADO CAMPERO. Organiza Escuela Agraria
- 10 OBRA DE TEATRO WELLRESS. SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO
- 15 Y 16 FIESTA DE LA PIZZA. Organiza la UNCO y se desarrollará en el CUMELEN
- 16 VUELTA AL VALLE- SEXTA ETAPA 14 HS
- 17 BAJADA DE KAYAK. ESCUELA DE CANOTAJE
- 17 TERCER MILENIO 20:30 CIRCULO ITALIANO
- 19 REGIONAL ENCUENTROS CULTURALES. Provincial Regional
- 22 FIESTA DE LAS MELODIAS. Escuela Especial
DICIEMBRE
- 7 PRESENTACION OBRA DE TEATRO BUAH.SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO
- 7 PINO NAVIDEÑO
- 8 PRESENTACION CORO INFANTIL FUNDACION CULTURAL PATAGONICA. CIRCULO ITALIANO
- 14 PRESENTACION GIULANA SEGÛINO Y LA FILARMONICA. CIRCULO ITALIANO
- 21, 22 Y 23 CASITA DE PAPA NOEL. MUSEO DE LA SIDRA Y EL VINO.
- Fuente de información: Municipalidad de Villa Regina.
- https://villaregina.gob.ar/las-instituciones-intermedias-se-adhieren-a-los-100-anos/
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