lunes, 23 de septiembre de 2024

Las instituciones intermedias se adhieren a los 100 años.

 

En el marco de los 100 años y como es habitual, las instituciones intermedias se adhieren a los festejos con actividades que se desarrollan desde hace unos meses.

Hasta fin de año la ciudad tendrá decenas de opciones para que los reginenses y quienes nos visiten puedan disfrutar en diferentes ámbitos como, sociales, deportivos, culturales, turísticos, entre otros.

Para quienes quieren agendar les detallamos la agenda:

OCTUBRE

  • 4 Y 5 PEDALEANDO A CARGO DE CLUB DE LEONES.
  • 5, 6 Y 12 SEGUNDA EDICION EVENTO MEDIEVAL. Club de Arquería
  • 6 RETROSPECTIVA CHARLY PARTE 2 (SALA TEATRO CIRCULO ITALIANO)
  • 17, 18 Y 19 FERIA DEL LIBRO INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE Y MUNICIPIO
  • 18 POPULAR FUNDACION CULTURAL PATAGONICA. SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO
  • 19 PRESENTACION LA 00RS CIRCULO ITALIANO
  • 23 CORRE CAMINATA REGINA -SE MUEVE- 9 AM. EN BROMATOLOGIA ESRN 145
  • 26 Y 27 TORNEO GOALDBALL. CUMELEN
  • 26 DANZAS RITMICAS ¨ECLECTICO¨. SALA TEATRO CIRCULO ITALIANO
  • 26 Y 27 EXPO TURISMO. PASEO DEL ARROYO. ORGANIZA MESA RURAL
  • 27 RELANZAMIENTO DEL LIBRO “ME LO CONTO MI ABUELO” SILVIA ZANINI-SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO.

  • NOVIEMBRE

    1 OBRA DE TEATRO – NIÑO JESUS -HORMIGA CIRCULAR

    • 3 BALLET. SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO
    • 3 INAGURACION DE ESCULTURA – RECONOCIMIENTO AL PEDALEANDO

    ENTRE PEDALES Y SUEÑOS

    PRESENTACION DEL LIBRO DE LOS 100 AÑOS A CARGO DE LA ASOCIACION DE CIRCULO ITALIANO

    • 8 INAUGURACION MUESTRA BEN FATTO DEL GOBIERNO ITALIANO. SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO.
    • 8 -INAGURACION MUESTRA OJO DE GRANATE, CIRCULO ITALIANO.
    • 8 ACTO 50 ANIVERSARIO CAMPEONATO 1974. CIRCULO ITALIANO
    • 8 Y 9 SHOW AEROCLUB
    • 10 ASADO CAMPERO. Organiza Escuela Agraria
    • 10 OBRA DE TEATRO WELLRESS. SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO
    • 15 Y 16 FIESTA DE LA PIZZA. Organiza la UNCO y se desarrollará en el CUMELEN
    • 16 VUELTA AL VALLE- SEXTA ETAPA 14 HS
    • 17 BAJADA DE KAYAK. ESCUELA DE CANOTAJE
    • 17 TERCER MILENIO 20:30 CIRCULO ITALIANO
    • 19 REGIONAL ENCUENTROS CULTURALES. Provincial Regional
    • 22 FIESTA DE LAS MELODIAS. Escuela Especial 

    DICIEMBRE

    • 7 PRESENTACION OBRA DE TEATRO BUAH.SALA DANTE ALIGHIERI CIRCULO ITALIANO
    • 7 PINO NAVIDEÑO
    • 8 PRESENTACION CORO INFANTIL FUNDACION CULTURAL  PATAGONICA. CIRCULO ITALIANO
    • 14 PRESENTACION GIULANA SEGÛINO Y LA FILARMONICA. CIRCULO ITALIANO
    • 21, 22 Y 23 CASITA DE PAPA NOEL. MUSEO DE LA SIDRA Y EL VINO.
    • Fuente de información: Municipalidad de Villa Regina.
    • https://villaregina.gob.ar/las-instituciones-intermedias-se-adhieren-a-los-100-anos/

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