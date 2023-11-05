Inauguración muestra "Casa Grifoni".

HOMENAJES EN VIDA.
CASA GRIFONI 1930-2022
ESTA FERRETERÍA Y BAZAR FUNCIONÓ POR 85 AÑOS EN LA CIUDAD.
HECTOR GRIFONI, DESDE LOS 8 AÑOS APRENDIÓ EL OFICIO Y HOY ES UN RECONOCIDO VECINO POR SU TRAYECTORIA COMERCIAL Y PARTICIPACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIÓNES.
ORIGINALMENTE LA PROPIEDAD PERTENECIÓ A LA C.I.A.C QUE ABRIÓ UNA FERRETERÍA CON EL NOMBRE DE LA C.A.D.A ( Compañía argentina de almacénes)
HOY ESTÁ ORGANIZANDO UNA EXHIBICIÓN PARA MOSTRAR EL LEGADO DE TANTOS AÑOS DE TRAYECTORIA Y TRABAJO.
ENTRE LOS OBJETOS MAS PRECIADOS HAY FOTOS EN LAS QUE ESTÁ SU ABUELO Y SU PADRE JUNTO AL ING.FELIPE BONOLI Y OTRAS PERSONALIDADES DE LA ÉPOCA. SU CASA ERA EL LUGAR DE HOSPEDAJE DEL INGENIERO EN LA DÉCADA DEL 50 Y 60.
LIBROS DE CONTABILIDAD, SELLOS, DISTINCIONES, CUADROS, DOCUMENTACIÓN Y UNA CARTA DE SU AMIGO OSCAR SOSA, ENTRE OTROS OBJETOS ANTIGUOS COMPLETAN SU COLECCIÓN.
La tradicional esquina reginense donde estaba Casa Grifoni hoy.
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