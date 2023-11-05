Convocatoria Ex Reinas, Princesas y Miss del Museo "Felipe Bonoli".

EN LA PREVIA DE LOS AÑOS REALIZAMOS LA 2° CONVOCATORIA PARA EL "LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE LA PERLA DEL VALLE".
PROYECTO CULTURAL AUTORIA, CATRIQUIR LAGOS TERESA MAGALI.
EN ESTA CONVOCATORIA QUEREMOS QUE ESTÉN TODOS LOS REINADOS DE NUESTRA CIUDAD.
PARTICIPA ENVIANDO TUS DATOS:
AÑO DE REINADO, NOMBRES Y APELLIDOS Y QUIENES TE ACOMPAÑARON, ACTIVIDADES DESTACADAS, EVENTOS y DATOS DE INTERÉS.
*** Patrimonio Villa Regina- Museo "Felipe Bonoli" Monumento Provincial.
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