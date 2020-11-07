jueves, 5 de noviembre de 2020

7 de Noviembre del 2020: desde Facebook transmisión en vivo de la COOPERATIVA LA HORMIGA CIRCULAR.



CON MOTIVO DE CELEBRAR UN NUEVO AÑO DE NUESTRA CIUDAD, ESTE SÁBADO 07 DE NOVIEMBRE 20.30 HS, TRANSMITIREMOS DESDE NUESTRO FACEBOOK (https://www.facebook.com/lahormigacircular) EN FORMATO STREAMING.

CON LAS DIFICULTADES QUE ESTOS TIEMPOS NOS PRESENTAN, EMPRENDEMOS LA TAREA DE LLEVAR, LA CULTURA Y ALEGRÍA A LOS HOGARES, A TRAVÉS DE LOS ARTISTAS LOCALES.

AGRADECEMOS A LOS ARTISTAS QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTA OCASION;
- LAURA CANSECO
- ZUMBA FITNESS VGA
- ASA X MAE X DUSTIN
-EMA CALFIN y DAVID CABEZA
-ESTUDIO DE DANZAS SOUPLESS
-ACADEMIA DE DANZAS BELEN Y CAROLINA MORACA
-MARCELA COLON
-CACHUZO Y FERROLO
-CRISTIAN Y LUCIANA (TANGO PERFORMANCE)
Fuente de información:
COOPERATIVA LA HORMIGA CIRCULAR. 
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