FIESTA PROVINCIAL DEL GAUCHO EN CHICHINALES.

FIESTA PROVINCIAL DEL GAUCHO.
SE VIENE LA 6ta EDICION LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO.
SABADO 19 GRAN PEÑA FOLKLORICA CON
GRUPOS LOCALES Y REGIONALES Y LA GRAN PRESENTACION DE PETECO CARABAJAL ...ENTRADA GRATIS AL AIRE LIBRE
PREDIO SANTIAGO MANSILLA.
SABADO 19 DESDE LAS 19:00 HORAS PASEO CRIOLLO POR LAS CALLES DEL PORTAL .
21:00 HORAS ELECCION DE LA FLOR DEL PAGO Y AL FINAL DE LA PEÑA BAILE CAMPERO CON GRUPO PICUNCHES Y BANDA MAREA...PARTICIPAN TAMBIEN GRUPO KALIPAS Y POPI CASTAÑEDA NO TE LO PIERDAS!!!
DOMINGO 20
08.OO HRS PIALADA 10.OO HRS JINETEADA..PREMIO A REPARTIR 600.000 PESOS EN CATEGORIA CLINAS Y BASTOS CON ENCIMERAS..
MONTAS DE PETISOS CON LA TROPILLA LOS NEHUEN DE DANIEL PIRIS...VALOR DE LA ENTRADA MIL PESOS Y CON TU ENTRADA PARTICIPAS DEL SORTEO DE UNA MOTO 110C.C.
AINIMAN JORGE ALBERTO SOCCODATO, CACHITO MENDOZA, ANTU MACHADO, MILTON PINO.
INVITA MUNICIPALIDAD DE CHICHINALES, LU16 Y PROGRAMA ARRIANDO SUEÑOS.
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