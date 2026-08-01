CAÑA CON RUDA. LA COSTUMBRE ANCESTRAL QUE SE RENUEVA CADA 1° DE AGOSTO PARA "AHUYENTAR LOS MALES".
Como cada inicio de agosto, se renueva un ritual guaraní que combina espiritualidad, medicina tradicional y respeto por la Tierra. Claves, preparación y los mandamientos a la hora de beberla.Llegó el 1° de agosto y, como marca la costumbre, en miles de hogares argentinos se repite un gesto tan antiguo como popular: servir un pequeño vaso de caña con ruda. Más allá del sabor penetrante del brebaje, se trata de una ceremonia que entrelaza el agradecimiento a la Pachamama con un verdadero «escudo protector» para la salud y la energía en la etapa más dura del invierno.
UN ORIGEN BASADO EN LA SALUD Y PROTECCIÓN EN LA COSMOVISIÓN GUARANÍ.
La tradición nació en el noreste argentino y Paraguay de la mano del pueblo guaraní. Históricamente, agosto era un mes crítico para la comunidad: las bajas temperaturas, las heladas y las tormentas invernales traían consigo enfermedades respiratorias que afectaban fuertemente a la población y diezmaban las cosechas.
Para prevenir estos males, los curanderos combinaron las propiedades medicinales de la ruda —reconocida por sus cualidades digestivas, antiespasmódicas y protectoras— con el alcohol, que servía como conservante y reconstituyente térmico. Con la llegada de los conquistadores y la introducción de la caña de azúcar, la preparación derivó en la caña macerada que conocemos hoy.
El dicho popular lo sintetiza con precisión, «Julio los prepara y agosto los lleva». Por eso, tomar la brebaje al iniciar el mes se transformó en un antídoto simbólico para «espantar los males del invierno».
LA PREPARACIÓN, EL ARTE DE LA MACERACIÓN
Aunque la bebida suele comprarse ya lista en ferias o comercios, la elaboración casera requiere respetar un tiempo de maduración para que la ruda transfiera todas sus propiedades al destilado:
- La base: Se utiliza caña blanca o ginebra en una botella o frasco de vidrio limpio.
- Las hojas: Se añaden ramitas de ruda macho (de hojas más grandes y aroma más intenso, elegida habitualmente por su valor místico).
- El tiempo: Debe dejarse macerar en un lugar oscuro y fresco durante al menos un mes (lo ideal es prepararla el 1° de julio para consumirla el 1° de agosto), aunque hay quienes la conservan de un año para otro.
EL RITUAL. ¿CÓMO Y CUÁNTOS SORBOS SE DEBEN TOMAR?
Existen distintas costumbres según la región o el ámbito familiar, pero la regla general impone un estricto protocolo:
- En ayunas: Debe consumirse apenas al levantarse, antes de ingerir cualquier alimento.
- El número de sorbos: La regla tradicional indica tomar tres sorbos de corrido. Sin embargo, en algunas localidades se acostumbra a tomar siete sorbos o incluso un solo trago largo («de un tirón»).
- Agradecimiento previo: Antes de beber, se arroja un chorrito en el suelo o en una maceta ofreciéndoselo a la Pachamama («para la Tierra»), en señal de gratitud y respeto.
¿QUÉ PASA SI TE OLVIDASTE O NO TENÉS CAÑA HOY?
La tradición es flexible: quienes no puedan tomarla en las primeras horas del 1° de agosto, tienen tiempo de cumplir con el ritual hasta el 15 de agosto, siempre que lo hagan en ayunas y conviden a alguien más, multiplicando así la buena fortuna.
Publicado en INFOREGINA.
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Imagen: LU16 Radio Río Negro.
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