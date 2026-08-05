|La empresa a cargo del gasoducto tiene su base operativa en Regina
y la Cámara de Comercio busca vincularla con los comercios locales.
Foto: archivo LCR
Buscan potenciar las compras locales con las obras de
gasoductos y oleoductos.
La Cámara de Comercio de Regina abrió una instancia para buscar acuerdos con una de las empresas que ganó la licitación para construir el gasoducto que nacerá en Tratayén en Neuquén hasta el Golfo San Matías en Río Negro.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Regina puso
en marcha una serie de acciones apuntadas a incrementar las ventas de comercios
locales con una vinculación en diferentes rubros con las empresas vinculadas a
las obras de energía que se desarrollan en la región.
En este sentido referentes de la entidad mercantil reginense
se reunió con representantes de la firma Víctor Contreras, empresa adjudicataria
de la construcción del gasoducto que unirá las provincias de Neuquén y Río
Negro.
Con este objetivo la cámara hará un relevamiento de
comercios, empresas y prestadores de servicios de Villa Regina para elaborar un
listado que será puesto a disposición de la UTE. De esta forman, las empresas a
cargo de las obras conocerán anticipadamente la oferta disponible en la ciudad
y evaluar la posibilidad de contratar proveedores locales para distintos rubros
y necesidades.
Explicaron que la función de la cámara será actuar como nexo
entre el sector privado local y las empresas constructoras. No obstante,
aclararon que la selección y contratación de proveedores dependerá
exclusivamente de la UTE, de acuerdo con sus requerimientos técnicos.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/08/05/51886-buscan-potenciar-las-compras-locales-con-las-obras-de-gasoductos-y-oleoductos
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