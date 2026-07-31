LA CÁMARA DE COMERCIO BUSCA ARTICULAR CON LA CONTRATISTA DEL NUEVO GASODUCTO PARA POTENCIAR EL IMPACTO LOCAL.
InfoRegina.
En una entrevista brindada al programa InfoRegina de LU16
Radio Río Negro, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción
de Villa Regina, Walter Fiore, se refirió a las gestiones que la entidad lleva
adelante con la empresa Víctor Contreras, adjudicataria de las obras del nuevo
gasoducto. Además, ofreció un diagnóstico sobre la compleja coyuntura que
atraviesa el comercio de cercanía y reflexionó sobre la necesidad de diversificar
la matriz económica local.
VINCULACIÓN CON LA CONTRATISTA DEL GASODUCTO.
Fiore confirmó que, tras dos meses de gestiones,
representantes de la Cámara lograron reunirse con el gerente de operaciones y
compras de la firma Víctor Contreras. El objetivo principal del encuentro fue
presentar las capacidades productivas de la ciudad y ofrecer a la institución
como un puente de contacto con los comercios y prestadores de servicios
locales.
«La intención es que nos vean como un aliado en tierra.
Queremos que sepan que en Regina hay metalmecánica, industria, escuelas
técnicas y comercio, para que puedan resolver sus necesidades de insumos o
servicios sin tener que trasladarse a Neuquén u otras localidades», explicó el
dirigente empresarial.
Durante la reunión, la firma confirmó que instalará su base
de operaciones y oficinas administrativas en Villa Regina, donde prevé
contratar un predio para el resguardo de equipos y vehículos. En la etapa de
mayor actividad, la obra proyecta un pico de hasta 1.500 trabajadores, lo que
genera expectativa en el sector de la hostelería, gastronomía y servicios de
asistencia transitoria.
Para ordenar la demanda de insumos menores y servicios
generales (como reparaciones, talleres o insumos de oficina), la Cámara de
Comercio habilitó sus canales institucionales para consolidar un registro de
comercios y prestadores locales interesados en ofrecer sus productos a la
empresa.
LA CRISIS DEL COMERCIO MINORISTA Y LA EMERGENCIA ECONÓMICA.
Consultado sobre la situación del sector mercantil, Fiore
advirtió que el comercio local enfrenta un escenario sumamente complejo,
derivado de la recesión económica, el cambio en las pautas de consumo tras la
pandemia, la proliferación del comercio informal y el impacto de las compras
transfronterizas mediante plataformas digitales.
En ese marco, la Cámara presentó un proyecto ante el Concejo
Deliberante de Villa Regina para solicitar la declaración de la emergencia
económica para el sector. Fiore aclaró que la propuesta busca generar un gesto
de acompañamiento institucional y alivio fiscal para los comerciantes en
situación crítica, sin representar una carga financiera desmedida para el
municipio. Asimismo, señaló con preocupación que decisiones tarifarias
recientes —como los incrementos en la facturación del servicio de agua
aplicados al sector comercial— profundizan la presión sobre los locales de
cercanía.
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. TURISMO Y PERFIL INDUSTRIAL.
Si bien Fiore remarcó que la fruticultura continúa siendo el
motor económico estructural de Villa Regina, enfatizó que la comunidad debe
empezar a proyectar actividades complementarias que otorguen mayor estabilidad
a la economía local frente a los vaivenes de la actividad primaria.
Entre las alternativas planteadas, destacó:
Desarrollo turístico y recreativo: Impulsar el turismo rural
y de escapadas de fin de semana aprovechando el entorno natural del río Negro y
la conectividad regional, dirigido especialmente a la creciente población de la
conurbación Neuquén-Plottier-Cipolletti. Recordó que la Cámara mantiene la
propuesta para revalorizar la reserva natural sobre el río mediante
infraestructura turística.
Socio estratégico e industrial: Posicionar a la ciudad como
un centro logístico e industrial alternativo para prestar servicios a la
actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, aprovechando la menor estructura de
costos de la zona en comparación con los epicentros petroleros directos.
Proyectos de conectividad e infraestructura: Reivindicó la
importancia de avanzar en iniciativas clave como la consolidación del parque
industrial en la Barda Norte, el desarrollo de un nodo de cargas ferroviarias
en la aduana local y la concreción de un puente sobre el río Negro que conecte de
forma directa a la ciudad con las áreas de explotación minera del sur
provincial.
Publicado en InfoRegina.
https://inforegina.com.ar/entrevistas/la-camara-de-comercio-busca-articular-con-la-contratista-del-nuevo-gasoducto-para-potenciar-el-impacto-local/
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