viernes, 31 de julio de 2026

LA CÁMARA DE COMERCIO BUSCA ARTICULAR CON LA CONTRATISTA DEL NUEVO GASODUCTO PARA POTENCIAR EL IMPACTO LOCAL.


LA CÁMARA DE COMERCIO BUSCA ARTICULAR CON LA CONTRATISTA DEL NUEVO GASODUCTO PARA POTENCIAR EL IMPACTO LOCAL.

InfoRegina.

En una entrevista brindada al programa InfoRegina de LU16 Radio Río Negro, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina, Walter Fiore, se refirió a las gestiones que la entidad lleva adelante con la empresa Víctor Contreras, adjudicataria de las obras del nuevo gasoducto. Además, ofreció un diagnóstico sobre la compleja coyuntura que atraviesa el comercio de cercanía y reflexionó sobre la necesidad de diversificar la matriz económica local.

VINCULACIÓN CON LA CONTRATISTA DEL GASODUCTO.

Fiore confirmó que, tras dos meses de gestiones, representantes de la Cámara lograron reunirse con el gerente de operaciones y compras de la firma Víctor Contreras. El objetivo principal del encuentro fue presentar las capacidades productivas de la ciudad y ofrecer a la institución como un puente de contacto con los comercios y prestadores de servicios locales.

«La intención es que nos vean como un aliado en tierra. Queremos que sepan que en Regina hay metalmecánica, industria, escuelas técnicas y comercio, para que puedan resolver sus necesidades de insumos o servicios sin tener que trasladarse a Neuquén u otras localidades», explicó el dirigente empresarial.

Durante la reunión, la firma confirmó que instalará su base de operaciones y oficinas administrativas en Villa Regina, donde prevé contratar un predio para el resguardo de equipos y vehículos. En la etapa de mayor actividad, la obra proyecta un pico de hasta 1.500 trabajadores, lo que genera expectativa en el sector de la hostelería, gastronomía y servicios de asistencia transitoria.

Para ordenar la demanda de insumos menores y servicios generales (como reparaciones, talleres o insumos de oficina), la Cámara de Comercio habilitó sus canales institucionales para consolidar un registro de comercios y prestadores locales interesados en ofrecer sus productos a la empresa.

LA CRISIS DEL COMERCIO MINORISTA Y LA EMERGENCIA ECONÓMICA.

Consultado sobre la situación del sector mercantil, Fiore advirtió que el comercio local enfrenta un escenario sumamente complejo, derivado de la recesión económica, el cambio en las pautas de consumo tras la pandemia, la proliferación del comercio informal y el impacto de las compras transfronterizas mediante plataformas digitales.

En ese marco, la Cámara presentó un proyecto ante el Concejo Deliberante de Villa Regina para solicitar la declaración de la emergencia económica para el sector. Fiore aclaró que la propuesta busca generar un gesto de acompañamiento institucional y alivio fiscal para los comerciantes en situación crítica, sin representar una carga financiera desmedida para el municipio. Asimismo, señaló con preocupación que decisiones tarifarias recientes —como los incrementos en la facturación del servicio de agua aplicados al sector comercial— profundizan la presión sobre los locales de cercanía.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. TURISMO Y PERFIL INDUSTRIAL.

Si bien Fiore remarcó que la fruticultura continúa siendo el motor económico estructural de Villa Regina, enfatizó que la comunidad debe empezar a proyectar actividades complementarias que otorguen mayor estabilidad a la economía local frente a los vaivenes de la actividad primaria.

Entre las alternativas planteadas, destacó:

Desarrollo turístico y recreativo: Impulsar el turismo rural y de escapadas de fin de semana aprovechando el entorno natural del río Negro y la conectividad regional, dirigido especialmente a la creciente población de la conurbación Neuquén-Plottier-Cipolletti. Recordó que la Cámara mantiene la propuesta para revalorizar la reserva natural sobre el río mediante infraestructura turística.

Socio estratégico e industrial: Posicionar a la ciudad como un centro logístico e industrial alternativo para prestar servicios a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, aprovechando la menor estructura de costos de la zona en comparación con los epicentros petroleros directos.

Proyectos de conectividad e infraestructura: Reivindicó la importancia de avanzar en iniciativas clave como la consolidación del parque industrial en la Barda Norte, el desarrollo de un nodo de cargas ferroviarias en la aduana local y la concreción de un puente sobre el río Negro que conecte de forma directa a la ciudad con las áreas de explotación minera del sur provincial.

Publicado en InfoRegina.

https://inforegina.com.ar/entrevistas/la-camara-de-comercio-busca-articular-con-la-contratista-del-nuevo-gasoducto-para-potenciar-el-impacto-local/

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