viernes, 31 de julio de 2026
16 de agosto. Canotaje en Villa Regina.
Villa Regina palpita el Provincial de Canotaje.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
21:21
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Acción Comunitaria.
,
Alto Valle Este.
,
Ciudades del Alto Valle Este.
,
Deportivas.
,
Escuela de Canotaje.
,
Isla 58.
,
Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario