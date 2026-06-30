LAS PRIMERAS MULTAS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN RUTAS RIONEGRINAS.
En un mes de funcionamiento de ocho radares, la Agencia de Seguridad Provincial dio a conocer el promedio.
Son ocho los radares instalados dentro del territorio provincial.
Desde el 21 de mayo en adelante, la Agencia de Seguridad Vial de la provincia de Río Negro que funciona dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia, comenzó a registrar las primeras irregularidades en que incurren los conductores que surcan las rutas y superan los límites de velocidad permitidos.
Según reveló Marcelino Di Gregorio, en el corte de actas al 21 de este mes, fueron confeccionadas unas 2.000 infracciones, de acuerdo a lo que denuncian los ochos radares instalados en distintos puntos de la provincia.
“Estamos en proceso de revisión de las actas para determinar si hubo pago voluntario, y después hay un plazo para enviarlo al sistema de juzgamiento”, indicó el funcionario provincial respecto del promedio acumulado en los diversos destacamentos camineros.
Indicó que primero se validan las actas y luego los conductores tienen una posibilidad de 45 días para el pago voluntario y otros cinco en caso de presentar un descargo dentro del nuevo sistema de juzgamiento con que cuenta el área de Tránsito.
Dentro de estas actuaciones, se observó que la mayor cantidad de excesos de velocidad se producen en las zonas donde el tránsito es más fluido como el Alto Valle, en el eje que se extiende por la Ruta Nacional Nº 22, entre Chichinales-Cipolletti.
No hay comentarios:
Publicar un comentario