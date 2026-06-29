Hacienda Martínez junto a Bahco Argentina llega la 4ª edición del Concurso de Poda Profesional de Frutales 2026.

Hacienda Martínez.
4ª edición del Concurso de Poda Profesional de Frutales.
Un año más acompañando a quienes hacen grande nuestra
fruticultura.
Junto a Bahco Argentina, volvemos a celebrar el trabajo, la
dedicación y la experiencia de quienes, con cada corte, preparan el futuro de
nuestros frutales.
Llega la 4ª edición del Concurso de Poda Profesional de
Frutales.
Si sos podador, este desafío es para vos. Anotate y
participá.
Porque el esfuerzo, la técnica y el buen trabajo merecen ser reconocidos.
*** Fuente: Hacienda Martínez.
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