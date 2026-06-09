martes, 30 de junio de 2026
9 de julio. Escuela de canotaje La Isla vende empanadas.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
22:05
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Etiquetas:
Acción Comunitaria.
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alimentos y bebidas.
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Escuela de Canotaje.
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gastronomía.
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Isla 58.
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Noticias
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